Sanremo, norma anti-Junior Cally: si pensa alla valutazione etica dei cantanti (Di martedì 21 gennaio 2020) Nei giorni scorsi è montata l'ennesima polemica verso il prossimo Festival di Sanremo. Sotto la lente sono finiti i testi del rapper Junior Cally, in gara alla prossima kermesse. Ritenuti sessisti e violenti, hanno attirato numerose proteste, tanto che la Rai starebbe valutando una modifica al regolamento per il futuro. La Rai pensa alla valutazione etica dei cantanti Non è esattamente un fulmine a ciel sereno. A protestare contro Junior Cally è arrivato anche il Presidente Rai Marcello Foa, che ha sottolineato come "Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani". Una frase che nasconde in sé risvolti molto pericolosi: l'etica nella musica e nell'arte è un argomento delicato ed è facile gridare alla censura.Nonostante questo, l'Adnkronos riferisce che la Rai starebbe pensando di inserire una valutazione etica del ...

