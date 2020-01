Sanremo, il vigile che timbrava in mutande: "Mi vestivo in orario di lavoro, era scorretto ma non era truffa" (Di martedì 21 gennaio 2020) Accusato di assenteismo e assolto perché "il fatto non sussiste": apriva il mercato, poi metteva la divisa, "è lecito vestirsi in orario di lavoro", dice la sentenza repubblica

