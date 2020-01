Sanremo 2020, tutti i duetti e le cover della serata del giovedì (Di martedì 21 gennaio 2020) Sanremo 2020, tutti i duetti e le cover della serata del giovedì Un grande omaggio allo sterminato repertorio sanremese, in occasione della sua 70esima edizione. La serata dei duetti del Festival di Sanremo assume quest’anno un connotato particolare, vista la particolare ricorrenza. Sono stati annunciati i brani che i 24 cantanti in gara eseguiranno nel corso della serata di giovedì 6 febbraio, il terzo appuntamento con Sanremo 2020. Si va da Piazza Grande di Lucio Dalla a Vado al massimo di Vasco Rossi, passando per Canzone per te di Sergio Endrigo e 24mila baci di Adriano Celentano. Brani entrati a far parte della storia della musica italiana, e che i 24 Big in gara reinterpreteranno a modo loro, accompagnati da alcuni ospiti. Tra i principali citiamo Arisa, Francesca Michelin, Ornella Vanoni, Myss Keta e il pianista siriano Aeham Ahmad. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo ... tpi

