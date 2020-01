Sanremo 2020, perché dopo Junior Cally si parla di “Bella stronza” di Marco Masini (Di martedì 21 gennaio 2020) A seguito delle polemiche scoppiate a Sanremo 2020 a causa di una vecchia canzone di Junior Cally si è cominciato a parlare di "Bella stronza", forse uno dei pezzi più conosciuti di Marco Masini. Nel testo del cantante ci sono delle frasi quantomeno ambigue. Ma avrebbe senso cacciare tutti per testi passati? E soprattutto ha senso censurare la musica? fanpage

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - repubblica : Furbetti del cartellino a Sanremo, assolti il vigile che timbrava in mutande e altri nove -