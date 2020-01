Sanremo 2020, Maurizio Costanzo difende Amadeus: «Attacco esagerato, fatelo lavorare. La Bellucci? Stia in Francia e non rompa» (Di martedì 21 gennaio 2020) Maurizio Costanzo “fatelo lavorare in pace e basta!“. Nel mezzo della bufera, si leva una voce autorevole in difesa di Amadeus: quella di Maurizio Costanzo. Ospite del programma di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora, oggi il popolare giornalista ha commentato le recenti polemiche sul Festival di Sanremo 2020 e si è espresso in favore del suo conduttore, divenuto bersaglio di critiche anche da parte di colleghi del mondo dello spettacolo. “Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l’Attacco ad Amadeus per la frase sul ‘passo indietro’, mi pare proprio esagerata“ ha commentato Costanzo, con la saggezza di chi ne ha viste tante e riesce quindi a comprendere l’assurdità di certe contestazioni. Il giornalista baffuto ha quindi assunto le difese del presentatore della kermesse sanremese 2020. “Amadeus ha fatto la notte di ... davidemaggio

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… - repubblica : Furbetti del cartellino a Sanremo, assolti il vigile che timbrava in mutande e altri nove -