Sanremo 2020, la polemica tra Michelle Hunziker e Amadeus ed altre considerazioni sull’ipocrisia (Di martedì 21 gennaio 2020) Michelle Hunziker parla in un video della gigantesca problematica della nostra società intrisa di maschilismo, nella quale le donne vengono “considerate oggetti da possedere”. Aggiunge, la conduttrice svizzera, che questo atavico status è difficile da estirpare e che, proprio per questa ragione, parole come quelle dette da Amadeus durante la conferenza stampa della 70esima edizione del Festival di Sanremo sono “pesanti come macigni“. Bene. Ha ragione: certe cose, pur se fatte per ‘leggerezza’, andrebbero evitate. “In un momento delicato come questo sarebbe stato bello – continua la conduttrice – vedere un appuntamento mediatico come Sanremo mostrare una particolare sensibilità per questo tema. E invece no: quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival non lo è”. Inutile dire che la Hunziker dice il giusto ... ilfattoquotidiano

