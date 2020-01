Sanremo 2020, "in bilico anche la presenza di Georgina Rodriguez". Avrebbe chiesto 100mila euro (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo Salmo e Monica Bellucci, il Festival di Sanremo 2020 perde un altro pezzo (da novanta)? Secondo il quotidiano La Stampa sarebbe in bilico anche la presenza di Georgina Rodriguez. 25 anni e 15 milioni di followers su Instagram, la presenza di Lady Ronaldo era prevista per la serata di giovedì 6 febbraio al fianco della star albanese Alketa Vejsiu (e con il sogno di avere Cristiano perlomeno in platea). Ma ora il suo contratto sarebbe bloccato da venerdì scorso."Qui sembra che il compenso conta. Sembra che il direttore di Rai1 Coletta abbia deciso una moratoria compensi troppo alti", scrive la giornalista Michela Tamburrino. Se Antonella Clerici si porterà a casa 50mila euro, 25mila andranno a tutte le altre co-conduttrici. Le giornaliste D'Aquino e Chimenti, invece, dovranno accontentarsi di un rimborso spese. Georgina Rodriguez, di euro, ne ha chiesti 100mila. Troppi, per alcuni ... blogo

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -