Sanremo 2020, i duetti e le cover per la terza serata dedicata ai 70 anni del Festival (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Festival della canzone italiana compie 70 anni e per l'occasione, la serata di giovedì 6 febbraio, ogni campione interpreterà un brano che ha segnato la storia della rassegna. duetti e cover che ripercorreranno gli ultimi sette decenni del Festival sanremese. Da Piazza Grande di Lucio Dalla ai brani più recenti come Rolls Royce di Achille Lauro, in gara lo scorso anno a Sanremo. Anastasio, vincitore dell'edizione di x factor del 2019, se la vedrà con un brano di Renato Zero, Spalle al muro. Sul palco il Cuore Matto di Little Tony cantato da Piero Pelù. La coppia Aeham ed Elodie offriranno invece una performance di Adesso tu, celebre canzone di Eros Ramazzotti. Elettra Lamborghini con Myss Keta interpreteranno il brano di Claudia Mori del 1982 Non succederà più. Arisa e Marco Masini Vacanze Romane, Enrico Nigiotti salirà sul palco con Simone Cristicchi con Ti ...

