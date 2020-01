Sanremo 2020: Georgina Rodriguez avrebbe chiesto 100 mila euro facendo sbiancare i vertici Rai (Di martedì 21 gennaio 2020) Annunciata in conferenza stampa da Amadeus in qualità di co-conduttrice, Georgina Rodriguez potrebbe non apparire al Festival di Sanremo. A dare l’annuncio è stata la giornalista Michela Tamburrino: il motivo sarebbe il suo compenso, dato che pare abbia chiesto 100 mila euro, ben quattro volte di più di quanto le avrebbe offerto la Rai. Georgina Rodriguez si sarebbe dovuta presentare sul palco del Festival di Sanremo durante la serata di giovedì insieme alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu, ma ora sembrerebbe che il contratto sia bloccato da venerdì scorso. “Il compenso conta. … Sembra che il direttore di Rai Uno Coletta abbia deciso una moratoria compensi troppo alti. L’intento degli organizzatori puntava alla presenza del fuoriclasse, sogno naufragato”. Le co-conduttrici di Amadeus percepirebbero infatti 25 mila euro a testa ad eccezione di ... bitchyf

