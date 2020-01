Sanremo 2020, Ema Stokholma rivela: “Water pieno di senape, così ho riattaccato il telefono in faccia ad Amadeus” (Di martedì 21 gennaio 2020) La dj e conduttrice di Radio2 Ema Stokholma ha rivelato in un’intervista a Rolling Stones i retroscena del suo ingaggio a PrimaFestival, la striscia quotidiana di Rai1 in onda dal 27 gennaio all’8 febbraio dopo il tg delle 20. È stato lo stesso Amadeus a chiamarla per proporle la conduzione, ma la quella prima telefonata è stata piuttosto movimentata: “È successo due domeniche fa, mentre stavo facendo una video-chiamata con Andrea Delogu – ha raccontato Ema -. Aveva fatto pulizia del frigo gettando nel water i prodotti scaduti. Il water si era otturato e Andrea mi ha chiamata perché dovevo incoraggiarla. Non aveva la ventosa e doveva infilare le mani nella tazza“. “Il water era pieno di senape e, mentre Andrea aveva la mano nel water, mi è arrivata la chiamata da un numero che non conoscevo, così ho buttato giù – ha proseguito la vincitrice di ... ilfattoquotidiano

