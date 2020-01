Sanremo 2020, Costanzo asfalta Hunziker-Gerini: “Fate lavorare Amadeus!” (Di martedì 21 gennaio 2020) Maurizio Costanzo difende Amadeus a Sanremo e attacca Michelle Hunziker e la Gerini: la dichiarazione Ormai non c’è giorno in cui non ci sia una polemica su Sanremo 2020 di Amadeus. E negli ultimi giorni a far molto discutere sono state Michelle Hunziker e Claudia Gerini, le quali hanno criticato senza tanti convenevoli il conduttore. Ma non è finita qua perchè a difendere quest’ultimo ci ha pensato oggi Maurizio Costanzo dai microfoni del programma radiofonico Un giorno da pecora. Difatti il marito di Maria De Filippi, in questa occasione, ha dapprima difeso l’uomo, e successivamente ha lanciato una frecciata alle due artiste: “La verità è che la Gerini e la Hunziker chiedono la grazia alla Madonna per fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si dimentica di loro, si arrabbiano con Amadeus. Fatelo lavorà in pace…” Parole che hanno già ... lanostratv

