Sanremo 2020, Amadeus rischia di perdere anche Georgina Rodriguez (Di martedì 21 gennaio 2020) Allestire questo Sanremo si sta rivelando più faticoso del previsto, deve aver pensato Amadeus, che dopo il forfait di Monica Bellucci rischia di perdere un’altra donna al suo fianco. Si tratta della bella modella argentina e fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma i rumors cominciano a prendere forma. A lanciare lo scoop è il sito TvBlog in base ad alcune notizie rilasciata da La Stampa, che mette in guardia il pubblico sulla possibilità che la Rodriguez possa non prendere parte al Festival del 2020 come da programma. Perché Georgina non ci sarà Secondo le indiscrezioni sembra che la presenza di Georgina all’Ariston non sia stata ancora confermata a causa della sua richiesta di compenso. Pare che la modella sia disposta a prendere parte al Festival solo su una retribuzione di 100 mila euro. Decisamente troppo ... thesocialpost

