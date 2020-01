San Valentino fai da te | Mongolfiera cuore in feltro -VIDEO

Sanremo 2020 - Francesca Sofia Novello : “Ora tocca a Valentino Rossi stare un passo indietro” : Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Ora tocca a Valentino Rossi stare un passo indietro a me” Parla dopo le polemiche Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi, tra le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020. Durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore artistico e conduttore della settantesima edizione ha usato alcune espressioni infelici ...

10 vinili da comprare su Amazon come regalo di San Valentino : Se non sai cosa regalare alla tua dolce metà per San Valentino, i vinili rappresentano senza dubbio un’idea interessante. Sempre più apprezzati dagli appassionati, ascoltabili nei moderni giradischi digitali, i dischi offrono un audio vintage particolarmente suggestivo e affascinante. Inoltre, questi supporti si prestano bene come pensiero per amici e parenti, perciò non resta che scegliere quello giusto. Ecco una selezione dei 10 migliori ...

San Valentino : dove andare - idee - posti carini e luoghi romantici : San Valentino, il giorno degli innamorati, è alle porte: ecco alcune idee su dove andare, svariati posti carini da visitare in coppia per festeggiare nei luoghi più romantici San Valentino, viaggi (fonte foto: Pixabay) Il giorno più atteso da tutte le coppie e tutti gli innamorati sta finalmente arrivando. San Valentino è alle porte e sarà tripudio di amore, cioccolatini, scambio di regali e cene romantiche, senza ...

San Valentino | organizzare un viaggio romantico | Segui i consigli : Come festeggiare San Valentino in dolce compagnia? Che ne dite di un bel week end romantico, ecco alcuni consigli. Il giorno di San Valentino si sta avvicinando, è giunto il momento di pensare a come festeggiarlo con la vostra dolce metà. Non avete ancora idee chiare su come stupire il vostro partner? Che ne […] L'articolo San Valentino | organizzare un viaggio romantico | Segui i consigli è stato pubblicato prima sul sito ...

Ricette di San Valentino | Tiramisù light : Come rendere felice il vostro amore? Semplice, preparando un delicatissimo Tiramisù light, un dolce classico ma in una versione molto più leggera. Meno di 200 calorie senza perdere nulla nel suo gusto avvolgente? Si può e per questo il Tiramisù light è una perfetta ricetta di San Valentino. Non c’è bisogno di descriverlo, perché questo […] L'articolo Ricette di San Valentino | Tiramisù light è stato pubblicato prima sul sito ...

5 città romantiche tra Italia ed Europa per trascorrere San Valentino : San Valentino 2020 si avvicina sempre di più ed è tempo di scegliere la meta perfetta per un viaggio romantico insieme alla propria dolce metà. Il 14 febbraio, quest’anno, cadrà di venerdì e per questo motivo risulterà più semplice organizzare un weekend all’insegna dell’amore. Ma quali sono le città più romantiche dove poter festeggiare San Valentino in compagnia del proprio lui o della propria lei? Vi proponiamo ben ...

San Valentino in coppia : perché scegliere la Spa : Manca ormai poco a San Valentino e se non avete ancora un’idea precisa di cosa fare insieme al vostro partner noi abbiamo un suggerimento! Quest’anno il 14 febbraio sarà un venerdì per cui, chi può farlo, può organizzare un weekend perfetto insieme alla propria dolce metà. Se andrete in una meta romantica, ma anche se non riuscirete a spostarvi dalla vostra città, vi proponiamo la Spa! La Spa è sempre un’idea giusta per ...

San Valentino - idee per viaggi di coppia all’insegna del romanticismo : Il 14 febbraio si sta avvicinando e bisogna pensare che cosa fare con il proprio partner nel giorno di San Valentino per festeggiare al meglio l’amore. In questo articolo vi daremo dei suggerimenti su dei romantici viaggi di coppia da poter fare insieme al vostro lui o alla vostra lei in un giorno così speciale per tutti gli innamorati. Un viaggio che potrebbe durare anche più del previsto se vogliamo perché in questo 2020, il 14 febbraio ...

San Valentino | calamite romantiche con il feltro -VIDEO- : Una graziosa idea fai da te per San Valentino, delle romantiche calamite in feltro con l’iniziale della persona amata. Scopriamo come realizzarle. Il fai da te è una risorsa infinita, soprattutto per quel che riguarda regalini speciali, come quelli da preparare in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati. Oggi vi proponiamo delle graziose […] L'articolo San Valentino | calamite romantiche con il feltro -VIDEO- è stato ...

San Valentino | come organizzarsi se si ha un rapporto a distanza : Consigli per vivere al meglio il giorno di San Valentino. Anche se si sta vivendo una storia a distanza. Manca meno di un mese a San Valentino e se la maggior parte delle coppie ha ancora tempo per organizzarsi, chi vive un rapporto a distanza sa bene come il tempo rischia di diventare un nemico. […] L'articolo San Valentino | come organizzarsi se si ha un rapporto a distanza è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

San Valentino : ecco alcune idee per lasciarla senza parole : San Valentino è ormai alle porte e tutti noi ci stiamo chiedendo cosa regalare alla nostra lei per lasciarla senza parole: ecco alcune idee La festa di tutti gli innamorati, San Valentino, è ormai alle porte e tutti noi ci stiamo domandando cosa regalare alla nostra lei per far sì che il 14 febbraio sia una giorno veramente speciale e indimenticabile: ecco alcune idee per lasciarla a bocca aperta. Tanti sono i ...

San Valentino 2020 - dove andare in Italia : 5 mete romantiche : Sono in tanti a chiedersi dove andare a San Valentino 2020 per festeggiare il giorno più romantico dell’anno con la propria dolce metà. Dalla città più romantica per antonomasia a località originali e low cost: cinque proposte per tutti i gusti (e le tasche) in Italia. San Valentino 2020 in Italia: Verona Impossibile non citare Verona nel giorno di San Valentino. Patria della storia d’amore più celebre al mondo, quella tra Romeo e ...