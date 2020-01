Samantha De Grenet oggi: forma fisica strepitosa dopo il dramma della malattia, rivelazioni inedite (Di martedì 21 gennaio 2020) Samantha De Grenet oggi: splendida 49enne, donna di grandi valori, genuina e semplice, la sensuale showgirl si è raccontata a Vieni da me ospite di Caterina Balivo. Ha emozionato e si è commossa, la simpatica Samantha, che ha svelato in diretta televisiva di avere avuto un serio problema di salute nel 2018. Samantha De Grenet: forma fisica invidiabile a 49 anni, l’abito scollato le sta d’incanto “Volevo ringraziarvi perché ieri dopo la mia intervista su Rai 1 mi avete inondato di messaggi di affetto. Raccontarsi non è sempre facile, soprattutto quando le cose da dire sono serie e molto personali, ma voi avete avuto una grande sensibilità di capire anche il non detto. Spero di riuscire a raccontarvi tutto presto e senza limitazioni. Un bacio grande!”, questo il suo post social per dimostrare gratitudine nei confronti del pubblico che l’ha seguita con ... urbanpost

