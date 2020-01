Samantha De Grenet a Vieni da me: "Ho lottato contro un brutto male e mi sono operata. Solo i miei cari sanno cosa ho passato" (Di martedì 21 gennaio 2020) “Ho lottato per un anno contro un brutto male”. È la confessione commossa di Samantha De Grenet che, ospite di Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me, ha parlato per la prima volta in tv della malattia che l’ha colpita, costringendola ad un’operazione delicata.Durante il suo percorso terapeutico, la showgirl classe 1970 ha preferito mantenere la riservatezza, condividendo la sua battaglia soltanto con le persone a lei più care. “Per me il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me veramente molto vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronte e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento”, ha rivelato.Samantha De Grenet ha confessato di essere stata ... huffingtonpost

