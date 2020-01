Samantha De Grenet a Caterina Balivo: “E’ successo un anno fa” – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, Samantha De Grenet ha rivelato di essere stata colpita da un brutto male un anno fa. Nel salotto di Caterina Balivo, Samantha De Grenet ha confidato di aver passato un anno difficile. Ad inizio 2019, infatti, ha scoperto di essere affetta da un brutto male che l’ha … L'articolo Samantha De Grenet a Caterina Balivo: “E’ successo un anno fa” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

zazoomblog : La confessione in lacrime di Samantha De Grenet alla Balivo – VIDEO - #confessione #lacrime #Samantha - Italia_Notizie : Vieni da Me, Samantha De Grenet: “Ho lottato contro una malattia, mi sono operata. Solo chi mi è stato vicino sa co… - zazoomblog : Vieni da Me Samantha De Grenet: “Ho lottato contro una malattia mi sono operata. Solo chi mi è stato vicino sa cosa… -