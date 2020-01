Salvo Veneziano | la famiglia del concorrente del Grande Fratello Vip minacciata

Salvo contro Alfonso Signorini : Veneziano allo scoperto - le dichiarazioni : Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: l’ex gieffino allo scoperto, le dichiarazioni sul conduttore Salvo Veneziano ha chiesto perdono, ha fatto pubblica ammenda, ha anche (nella serata in cui è intervenuto in diretta dopo l’eliminazione) ringraziato Alfonso Signorini per il piacere concessogli di spiegarsi. Ora però qualcosa gli è andato di traverso. E pare che ad […] L'articolo Salvo contro Alfonso Signorini: Veneziano ...

Salvo Veneziano "Parole di Fernanda e Barbara sono iperbole"/ Video 'Io invece...' : Salvo Veneziano "Per Fernanda e Barbara è iperbole", Video. Lo sfogo attraverso la propria pagina Instagram: "Io invece sono un omicida"

Barbara Alberti - Signorini e il GF Vip. Tutti con Salvo Veneziano : “Vergognosi” : Si continua a parlare del caso ‘Salvo Veneziano’. Il concorrente è stato espulso dal Grande Fratello Vip dopo aver pronunciato frasi sessiste su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto scatenando una polemica infuocata. Nonostante l’espulsione di Salvo, alcuni inquilini della casa, noncurante delle telecamere puntate h24, si sono lasciati andare a delle esternazioni molto pesanti. In particolare Barbara Alberti, che nel ...

Cristina Plevani fa chiarezza : il pensiero su Salvo Veneziano e le lacrime per Taricone : Ecco cosa pensa davvero Cristina Plevani della vicenda di Salvo Veneziano, spiega poi perché ha lasciato lo studio a Live Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Cristina Plevani, divenuta nota molti anni fa per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. La Plevani è stata ospite di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso, nella puntata andata in onda domenica 19 gennaio su Canale 5, dove ha anche ...

Salvo Veneziano - il messaggio sull’amicizia : “Una cosa rara” : Dopo le polemiche che l’hanno investito al Grande Fratello Vip e la sua squalifica dal programma, Salvo Veneziano ha voluto dire la sua in merito all’amicizia e in particolare a ciò che sarebbe stato detto dai suoi ex compagni al GF e in televisione. Salvo Veneziano: l’amicizia Con un post di sfogo via social Salvo Veneziano è tornato a parlare in merito alle accuse di sessismo per cui è stato squalificato dal Grande Fratello ...

Non è la D’Urso : Salvo Veneziano attacca Cristina Plevani dopo Live : Live Non è la D’Urso: Salvo Veneziano contro Cristina Plevani dopo l’ospitata da Barbara La storica vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani è stata ospite di Barbara D’Urso e ha affermato che il pizzaiolo Salvo Veneziano è rimasto uguale a come era venti anni fa senza essere minimamente maturato. Un vero e proprio processo è quello andato in onda domenica a Live Non è la D’Urso. Sul banco degli imputati ...

Live : Non è la D’Urso - faccia a faccia tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis : La puntata di ieri di Live: Non è la D’Urso si è aperta col botto: il processo a Salvo Veneziano per l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Sono intervenuti, tra gli altri, Giampiero Mughini, Alba Parietti, Sergio Volpini, Cristina Plevani, Vladimir Luxuria. Non poteva mancare, naturalmente, Elisa De Panicis. Proprio a lei, infatti, erano rivolte le frasi che hanno portato alla squalifica di Salvo. Elisa De Panicis a ...

Salvo Veneziano su Instagram : "L'amicizia vera è una cosa rara" : A poche ore dal 'processo' a 'Live Non è la d'Urso', Salvo Veneziano è tornato sui social, raccontando la propria delusione per il mancato sostegno, in puntata, di quelli che credeva suoi amici:prosegui la letturaSalvo Veneziano su Instagram: "L'amicizia vera è una cosa rara" pubblicato su Gossipblog.it 20 gennaio 2020 14:23.

“Se ti vedesse tuo padre…”. GF Vip - Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis. È ancora guerra tra i due : L’espulsione di Salvo Veneziano ha fatto discutere molto. Non tutti sono stati d’accordo con la decisione presa dal Grande Fratello, in seguito alla pronuncia di frasi volgari e sessiste su Elisa De Panicis, ma sicuramente buona parte dell’opinione pubblica non può certamente dirsi a favore di espressioni così tanto forti, usate in un programma di dominio pubblico, che si prefigge ogni anno il presupposto di trasmettere ...

Gf Vip 2020 | Salvo Veneziano amaro sfogo | “Tutti moralisti” : GF Vip 2020, amaro sfogo di Salvo Veneziano sui social. L’ex gieffino attacca gli ex compagni: “tutti moralisti. L’amicizia vera non esiste”. amaro sfogo di Salvo Veneziano su Instagram sopo il processo subito a Non è la D’Urso. Con un lungo post, il siciliano si è scagliato contro i suoi ex compagni che gli starebbero […] L'articolo Gf Vip 2020 | Salvo Veneziano amaro sfogo | “Tutti moralisti” è ...

Live non è la D’Urso - Elisa De Panicis svela le violenze subite a 17 anni. Salvo Veneziano ribatte : «Dovevi comportarti meglio» : Live non è la D’Urso, Elisa De Panicis svela le violenze subite a 17 anni. Salvo ribatte: «Dovevi comportarti meglio». Barbara D’Urso torna con il suo talk serale che seguiamo in diretta su Leggo.it, primo argomento è il processo a Salvo Veneziano dopo le dichiarazioni sessiste su Elisa De Panicis che gli sono valse l’espulsione. Dopo la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano è il primo ospite di Live ...

Salvo Veneziano processo mediatico | La famiglia lo difende dopo il GF Vip : Anche dopo la squalifica dal reality del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano sta subendo un processo mediatico a cui la famiglia, stremata dagli attacchi, vuole mettere fine e così la moglie, Giusy Merendino e i due figli vanno in televisione per difenderlo. La moglie di Salvo Veneziano aveva detto sui social: “Saremo ospiti da Barbara […] L'articolo Salvo Veneziano processo mediatico | La famiglia lo difende dopo il GF Vip proviene da ...

Salvo Veneziano Tiene Banco a Live Non è la D’Urso! : A Domenica Live e Live non è la D’urso in primo piano il caso di Salvo Veneziano. L’ex concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip viene messo nuovamente alla gogna per le sue dure parole contro Elisa. Ecco cosa è successo durante la diretta! Questa domenica si è parlato ancora del caso Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano espulso dal Grande Fratello VIP dopo le sue parole poco rispettose nei confronti di due donne presenti in casa. Un ...

Live Non è la D’Urso - faccia a faccia tra Salvo Veneziano e Elisa De Panicis : “Mi scuso ma avresti potuto comportarti diversamente in casa”. Lei gela tutti : “Ho subito violenze a 17 anni” : Scuse sì, ma a metà. Salvo Veneziano ha incontrato Elisa De Panicis a “Live – Non è la D’Urso” per durissimo faccia a faccia, dopo le parole shock che ha avuto per la ragazza, mentre era dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Poi è arrivata la squalifica immediata. “Ho detto quelle parole e me ne prendo la responsabilità. Non hanno scusanti. Quando ho rivisto il video mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho chiesto scusa, ma soprattutto ...