Salvini nel fortino dei pusher Blitz tra urla | insulti e petardi

Roma seconda città al mondo per le ore nel traffico : peggio solo Bogotà. Salvini attacca Raggi : "Colpa mia?" : "Altro record negativo per Virginia Raggi ed il Movimento 5 Stelle", così Matteo Salvini commenta la ricerca internazionale secondo cui Roma è la seconda città al mondo per ore perse nel traffico. Sono ben 254, inferiori soltanto alle 272 di Bogotà. Completa il podio Dublino (246), mentre Milano (22

Gregoretti - Di Maio contro Salvini : “Scriverà ‘Le mie prigioni’ come Pellico? Fa ridere nel mondo” : “Salvini dice che vuole scrivere “Le mie prigioni” come Silvio Pellico dal carcere. Questa cosa fa ridere nel resto del mondo. È passato dal sovranismo al vittimismo“. È il commento del ministro degli Esteri e capo del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, dopo il Consiglio degli Affari esteri a Bruxelles, in riferimento al caso Gregoretti che vede coinvolto l’ex ministro dell’Interno e sul quale la Giunta per le ...

Mentana e il refuso nel titolo su Salvini : “Doveroso chiedere scusa” : “La Lega voterà per l’arresto di Salvini”. Nella giornata del 19 gennaio non sono stati in molti ad accorgersi di questo particolare refuso all’interno dei titoli del Tg La7 condotto da Enrico Mentana, che però poche ore dopo ha comunque voluto personalmente scusarsi sia con i suoi telespettatori che con il l’ex ministro dell’Interno. L’anonimo titolista del telegiornale della settima rete è infatti ...

Matteo Salvini e l’antisemitismo nella Lega : Oggi Matteo Salvini, di recente (ovvero, dopo la figuraccia con la commissione di Liliana Segre) scopertosi odiatore dell’antisemitismo, ha provato a rigirare la frittata con i suoi fans non tanto entusiasti della svolta pro-Israele e trumpiana del Capitano indicando un nemico esterno: i musulmani. Matteo Salvini e l’antisemitismo nella Lega In un’intervista rilasciata al giornale ‘Israel Ha-Yom’ Salvini ha detto ...

Matteo Salvini a Maranello con la Borgonzoni : "In Emilia Romagna non si vota - si fa una scelta di vita" : Mancava solo lo champagne, che Matteo Salvini però spera di poter stappare tra una settimana, nella notte tra domenica e lunedì, per brindare alla vittoria in Emilia-Romagna di Lucia Borgonzoni. Bollicine a parte, il leader della Lega si è presentato sul palco di piazza della Libertà, a Maranello -

Maranello - la manifestazione delle Sardine dopo il comizio di Salvini. FOTO : Sabato 18 gennaio il movimento si è dato appuntamento in piazza Amendola, proprio nella giornata scelta dal Carroccio per la campagna in vista delle regionali nella cittadina modenese. L’incontro è stato aperto dal canto di "Bella Ciao"

Salvini a Maranello : “Il voto è una scelta di vita”. Zingaretti : “Borgonzoni debole e finta” : Matteo Salvini a Maranello. Il leader della Lega cita Enzo Ferrari: “La mia vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare”. Maranello (MODENA) – Matteo Salvini a Maranello. Il leader della Lega in uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale va a casa Ferrari insieme alla candidata Lucia Borgonzoni: “Quello del 26 gennaio – conferma l’ex ministro dell’Interno – non è un voto ...

E Salvini si porta i leghisti toscani per riempire la piazza di Maranello : Carmelo Lopapa su Repubblica racconta oggi che il migliaio di leghisti che ha riempito la piccola piazza della Libertà di Maranello non veniva soltanto dalla zona ma è stato portato dalle regioni vicine, soprattutto dalla Toscana: Qui a Maranello invece, dove tutto è rosso – dal Cavallino rampante che campeggia perfino nelle rotonde, al museo della Ferrari padrona di casa – tanta gente di destra sotto il municipio non si era mai ...

Sardine in piazza contro Salvini a Maranello a 2 mesi da esordio : Al grido di "Voglio una vita slegata da Salvini" le Sardine hanno fatto tappa a Maranello, poche ore dopo il comizio che il leader della Lega ha tenuto nella piazza principale della città, per sostenere la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni. L'appuntamento cade a due mesi esatti dalla manifestazione in piazza Grande a Modena che coronò di fatto il movimento, dopo l'esordio in piazza Maggiore a Bologna lo ...

Nella vasca da bagno saluta «il gruppo del revenge porn». Salvini lo difende : «Non mi occupo delle scelte sessuali altrui» : «Che problema c’è a stare in vasca da bagno e bersi un rum? Non è reato». E il revenge porn? «Non entro nell’argomento, non mi interesso dei gusti sessuali altrui». Così l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato – difendendolo – il post pubblicato giorni fa dall’ex consigliere comunale, ora in corsa per un posto da consigliere regionale, Alfio Baffa. Il candidato della Lega in ...

Regionali - Salvini a Maranello : “Il voto è una scelta di vita”. Zingaretti : “Borgonzoni debole e finta” : Matteo Salvini a Maranello. Il leader della Lega cita Enzo Ferrari: “La mia vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare”. Maranello (MODENA) – Matteo Salvini a Maranello. Il leader della Lega in uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale va a casa Ferrari insieme alla candidata Lucia Borgonzoni: “Quello del 26 gennaio – conferma l’ex ministro dell’Interno – non è un voto ...

Salvini a Maranello : “Quella delle regionali sarà vittoria culturale” : É stato un comizio in rosso e con continui riferimenti al Drake quello di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni a Maranello, patria della Ferrari. Sicuro che dal 27 gennaio 2020 l’Emilia-Romagna sarà governata dalla candidata presidente leghista, ha infiammato le migliaia di persone presenti al grido di “ce la prendiamo questa regione!“. Salvini a Maranello “Lasciatemi dire, questa è una bellissima piazza“. Ha esordito ...

Salvini a Paragone : Lega aperta a chi crede nel cambiamento : L’ex ministro dell’Interno ha dichiarato a poche ore dall’espulsione di Gianluigi Paragone dal M5S che “Le porte della Lega sono aperte per chi crede nel cambiamento e non vuole abbracciare Renzi e Zingaretti“, aprendo il suo partito a tutti parlamentari che non credono più nel Movimento 5 Stelle, ex alleato di Governo del partito di Salvini. Salvini apre a Paragone Sono numerosi i cambiamenti di campo dei deputati ...

Bibbiano - il duello Sardine-Salvini riporta tensione nel paese : L’amministrazione di Bibbiano chiede ai due contendenti di desistere. In “palio” c’è la piazza per un comizio in programma giovedì 23. Prosegue il duello tra Matteo Salvini e le Sardine. La contesa si gioca ancora una volta sulle piazze, ma stavolta sono le scartoffie l’arma in più di Santori e dei suoi seguaci. Anche perchè […] L'articolo Bibbiano, il duello Sardine-Salvini riporta tensione nel paese proviene ...