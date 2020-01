Salvini digiuna, la Bestia no. Come funziona la raccolta dati dell’ultima campagna della Lega (Di martedì 21 gennaio 2020) «Rischia la galera per aver difeso la Patria!». Certo, i toni non sono quelli del Vinci Salvini delle ultime elezioni europee ma lo schema alla base di #digiunoperSalvini è esattamente lo stesso: gamification e profilazione. Come funziona il nuovo concorso made in Lega Niente caffè, niente celebrazioni sui social. Questa volta l’unico premio è vedere comparire il proprio nome, o il proprio nickname, nella home page del sito dell’evento. Per partecipare bisogna compilare un form che richiede: nome, cognome, regione di residenza, provincia di residenza, comune di residenza e mail. Se tutti questi campi non vengono compilati non si può partecipare, altri Come numero di cellulare ed età non sono obbligatori. Ovviamente bisogna dare il consenso per la privacy che spiega le finalità del trattamento: Fonte: DigiunoperSalvini.it I dati personali da Lei forniti, ai ... open.online

Adnkronos : 'La #Bestia non digiuna', su Twitter sfottò a #Salvini - GiorgioGerardi1 : RT @EdoardoBuffoni: Ma Salvini che digiuna, invita a digiunare, ma stasera da appuntamento a tutti al ristorante CiccioFox?? #LaBestiaNONd… - RTrafficante : RT @opificioprugna: Come fate a essere scettici su Salvini che digiuna, proprio ora che grazie a lui avete smesso di pagare le accise e i p… -