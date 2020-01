Salvini citofona in periferia a Bologna: «Buonasera, voi spacciate?». E scoppia la protesta dei residenti – Video (Di martedì 21 gennaio 2020) Una scena che in campagna elettorale non si era ancora vista. Protagonista della provocazione, ancora una volta, il leader della Lega Matteo Salvini che, a Bologna, durante il suo tour elettorale in supporto della candidata alla presidenza delle regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, ha suonato il citofono di un’abitazione chiedendo: «Buonasera signora, suo figlio è uno spacciatore?». Le parole dell’ex ministro dell’Interno, con cui si è rivolto suonando un citofono di via Deledda, nel cuore del quartiere popolare del Pilastro, sono state diffuse i diretta dalla pagina Facebook dello stesso Salvini. Nell’audio originale si possono ascoltare, contro ogni diritto alla privacy, i nomi delle persone accusate. È stata Annarita Biagini, fan del leader leghista, a indicare questo citofono e ad accompagnare Salvini in un giro nel quartiere. La signora ha perso un ... open.online

fabiochiusi : Un giornalista che, invece di ridersela, gli faccia notare quanto sia profondamente antidemocratico quello che sta… - Corriere : Salvini citofona a un famiglia tunisina: «È vero che spacciate?» - fanpage : Bologna, la provocazione di Matteo Salvini. Citofona a casa di un tunisino: 'Lei spaccia?' -