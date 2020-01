Salta la fila e scatena una rissa nei bagni di un ristorante: una modella brasiliana ne esce male (Di martedì 21 gennaio 2020) La modella brasiliana Milka Borges è stata violentemente aggredita nei bagni di un ristorante da una collega che le ha spaccato un bicchiere in faccia dopo aver Saltato la fila. Una serata elegante e riservata ad esponenti del mondo dello spettacolo all’esclusivo ristorante ‘Iulia‘ di San Paolo (Brasile) è finita in rissa dopo una discussione … L'articolo Salta la fila e scatena una rissa nei bagni di un ristorante: una modella brasiliana ne esce male NewNotizie.it. newnotizie

