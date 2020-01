Romina Power scompare dai social, i fan sono preoccupati per la cantante (Di martedì 21 gennaio 2020) Da qualche giorno tutti i fan di Romina Power sono preoccupati per lei. L’ultima apparizione social della cantante, infatti, risale a due settimane fa, quando ha pubblicato uno scatto tra le nuvole per poi scomparire totalmente dai social. Romina Power scompare dai social, i fan sono preoccupati per la cantante Due settimane fa Romina Power ha condiviso sul suo profilo social uno scatto in cui si trovava su un aereo. Durante i mesi scorsi, Albano e Romina sono stati in giro per il mondo per via della tournée e se non molto tempo fa si era anche ipotizzato a un trasferimento di Romina nella città di Roma, per vivere vicina alle figlie, attraverso il suo ultimo post, ha confermato il suo ritorno in California. Da allora, però, la Power sembrerebbe essere scomparsa da Instagram, facendo così preoccupare i suoi follower. Romina, infatti, è solita condividere attimi della sua vita ... velvetgossip

