Roma, sfrattata con quattro figli: uno è autistico. “Ho il buono casa, ma Comune non paga l’affitto” (Di martedì 21 gennaio 2020) È finita in mezzo a una strada con quattro figli, di cui uno autistico. Questo nonostante Marina abbia diritto al buono casa, uno strumento riservato a persone con difficoltà economiche e che prevede che sia l’amministrazione a pagare l’affitto. “Il Comune di Roma non ha mai versato un soldo, sono stata completamente ignorata”. Ha preso i bagagli, il passeggino, ed è uscita fuori di casa per non farvi più ritorno. Per andare dove? Non si sa. Marina, quattro figli a carico di cui uno autistico, è stata sfrattata nuovamente, nonostante usufruisse del buono casa. Secondo quanto denunciato dal sindacato Usb, il Comune di Roma non le avrebbe pagato l’affitto per alcuni intoppi burocratici. E così Marina è finita per l’ennesima volta in mezzo alla strada, con quattro figli che da stasera non avranno un tetto sopra la testa. Il tutto con l’emergenza freddo in corso. “La ... limemagazine.eu

