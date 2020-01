Roma. Ordine dei Medici: cadute e incidenti in aumento per strade buie (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – Sono aumentati a Roma gli incidenti stradali a causa di una scarsa illuminazione e di marciapiedi sconnessi. A rimetterci sono molti automobilisti, motociclisti e pedoni, alla prese con buche ‘invisibili’ e ricoperte spesso anche da fogliame. A lanciare l’allarme e’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato oggi dall’agenzia Dire sul tema, a margine del convegno ‘Nuovo regolamento regionale sulle autorizzazioni sanitarie. Cosa cambia per Medici ed odontoiatri?’ promosso dall’Omceo Roma. L’incontro si e’ svolto nell’aula Roberto Lala. “Purtroppo in questi ultimi anni, ma non e’ dovuto solo a quest’ultima amministrazione, le strade di Roma sono diventate sempre piu’ buie- ha detto Magi- perche’, anche giustamente, si e’ voluto risparmiare ... romadailynews

