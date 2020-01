Roma, l’allerta degli esperti: “Si contano circa 100 voragini l’anno” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Conoscere l’effettiva presenza ed estensione dei vuoti sotterranei del territorio italiano e’ importante sia dal punto di vista storico e del patrimonio culturale italiano sia per questioni di rischio. In molte citta’ le cavita’ sotterranee rappresentano un pericolo per la popolazione e i dati raccolti dall’Ispra mostrano che e’ sempre in aumento il numero delle voragini che si aprono quotidianamente sulle nostre strade. In citta’ grandi, come Roma, contiamo mediamente ormai circa 100 voragini l’anno”. Lo sostiene Stefania Nisio dell’Ispra che domani partecipera’ alla terza Giornata di studio di Geologia e Storia, appuntamento organizzato dal Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – ISpra, dalla Societa’ Geografica Italiana e dalla Sigea. Una giornata dedicata alle cavita’ ... meteoweb.eu

