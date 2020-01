Roma, Januzaj non convocato: chiederà la cessione (Di martedì 21 gennaio 2020) Januzaj è stato escluso dalla lista dei convocati dalla Real Sociedad: l’esterno belga chiederà la cessione, Roma più vicina Adnan Januzaj è sempre più distante dalla Real Sociedad dopo la mancata convocazione per la sfida di Coppa del Re contro l’Espanyol. L’esterno belga chiederà la cessione nella giornata di domani. La Roma è in pole per il calciatore, che potrebbe sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo. Januzaj ha già dato la propria disponibilità al club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

