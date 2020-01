Roma, il closing si avvicina: gli uomini di Friedkin a Milano per gli ultimi dettagli (Di martedì 21 gennaio 2020) I rappresentati del magnate texano sono arrivati a Milano nelle scorse ore, per discutere dell'acquisizione della Roma con lo studio legale che sta lavorando insieme a Pallotta. L'analisi dei conti sarebbe già stata ultimata e il passaggio di consegne potrebbe avvenire entro il mese di febbraio. fanpage

