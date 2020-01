Roma: come ha giocato Spinazzola contro il Genoa (Di martedì 21 gennaio 2020) Spinazzola è sceso in campo in Genoa-Roma. Il giallorosso ha giocato più come quinto che non come terzino Rimasto a sorpresa a Roma, Spinazzola ha giocato da titolare nella trasferta di Genova. Per quanto sulla carta fosse un 4231, sul terreno di gioco i giallorossi si sono disposti con qualcosa di diverso. Si è visto un evidente 3241 in fase di possesso. Un 1°tempo ottimo per la Roma, che occupava il campo in ampiezza con Under a destra e #Spinazzola a sinistra, tenendo #Santon basso a costruire vicino a Mancini e Smalling Kluivert qui è posizionato nello spazio di mezzo destro, ma in realtà ha giocato dall'altro lato #GenoaRoma pic.twitter.com/wKgQdOFPgU — Benedetto Greco (@grecben) January 20, 2020 Si vede nel tweet sopra. Spinazzola ha dato ampiezza a sinistra, mentre Under era largo a destra. Santon invece agiva più bloccato. Si formava quindi una finta difesa ... calcionews24

