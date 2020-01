Rogerio Ceni, il portiere goleador: è secondo di sempre in una particolare classifica [VIDEO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il primo gol nel 1997 in União São João-São Paulo. A segnare su punizione, in quella partita, non fu uno qualunque, ma Rogerio Ceni. L’ex portiere brasiliano è il detentore di un record incredibile per un estremo difensore: 131 gol in gare ufficiali, 61 da calcio di punizione, 69 su rigore e anche uno su azione. È il secondo calciatore con più presenze al mondo con 1234 gettoni, alle spalle di un altro portiere Peter Shilton. Rogerio Ceni è un personaggio unico, un simbolo, un mito. Ma non solo gol fatti per il portiere brasiliano. Parecchi anche quelli evitati a suon di parate strabilianti. Il suo soprannome era “o Mito”, nel suo palmarés tre Campionati Brasiliani, tre Campionati Paulista, due Coppe Libertadores, una Coppa del Mondo per Club, una Coppa Intercontinentale e anche una Confederations Cup e un Mondiale con il Brasile degli anni d’oro (1997 e 2002), Rogerio Ceni ... calcioweb.eu

