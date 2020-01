Riverdale 4X10: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) L’episodio di Riverdale 4X10 va in onda sulla The CW mercoledì 22 gennaio 2020. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE Riverdale 4X09: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio Riverdale 4X10 si intitola Chapter Sixty-Seven: Varsity Blues, che tradotto significa letteralmente “Capitolo sessantasette: Varsity Blues”. Si tratta della mid-season premiere dopo la pausa invernale che si prende la serie. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Mentre il liceo di Riverdale si prepara per il campionato di football contro la Stonewall Prep, Betty lavora su un articolo sulla antica rivalità delle due scuole. Archie si trova in conflitto quando Mary gli racconta del passato turbolento dello zio Frank. Cheryl ha un faccia a faccia con Ms. ... cubemagazine

riverdaIepic : — riverdale 4x10 - choni_forever_ : RT @reinhsprouse: Riverdale 4x10 - cappuchoni : RT @reinhsprouse: Riverdale 4x10 -