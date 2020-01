Ritorna la Settimana della Salute in Campania con visite gratuite. Ecco le date (Di martedì 21 gennaio 2020) Riparte la Settimana della Salute con visite e consulti gratuiti nei capoluoghi campani grazie al coinvolgimento delle Società di Cardiologia: GISE, SICCH e SIC. Ecco le date e le piazze dove saranno presenti i gazebo. Il Progetto “TAVI è Vita” arriva in Campania con l’iniziativa la “Settimana della Salute”. Sei tappe nei capoluoghi di provincia della Regione in programma dal 27 gennaio al 1 febbraio. L’iniziativa partirà da Napoli, farà tappa a Salerno (28 gennaio), Avellino (29 gennaio), Benevento (30 gennaio), Caserta (31 gennaio) e si concluderà il 1 febbraio a Napoli. La Campania si conferma così, dopo il Piemonte, la seconda Regione del Progetto “TAVI è Vita”, volto a sensibilizzare le istituzioni, la comunità medico-scientifica e l’opinione pubblica sul tema della stenosi aortica e sulla tecnica operatoria TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation, impianto transcatetere di ... 2anews

