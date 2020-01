Rita Rusic sorpresa nella notte: il suo gesto imbarazzante – VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip, Rita Rusic sorpresa nella notte in un momento di “intimità”: il suo gesto è davvero imbarazzante. gesto imbarazzante di Rita Rusic ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Quello che è avvenuto nella notte ha lasciato interdetti tutti, anche gli operatori della regia del noto … L'articolo Rita Rusic sorpresa nella notte: il suo gesto imbarazzante – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - GrandeFratello : Questo è il momento che tutti stavamo aspettando: Valeria Marini VS Rita Rusic ???? #GFVIP - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: #GFVIP 4: Rita Rusic beccata in un momento hot durante la notte - VIDEO VM18 -