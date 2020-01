Rita Rusic, scandalo al Grande Fratello Vip per un video: cosa ha fatto (Di martedì 21 gennaio 2020) GF Vip gossip, Rita Rusic sorpresa a fare un gesto imbarazzante: è polemica Poco fa il popolare giornalista Alberto Dandolo ha pubblicato sul suo profilo personale instagram un video di Rita Rusic al Grande Fratello Vip che ha creato immediatamente un incredibile polverone mediatico. Di cosa si tratta? In pratica la popolare produttrice cinematografica, la scorsa notte nella camera da letto della casa più spiata dagli italiani, è stata sorpresa toccarsi le parti intime. Un video che ovviamente ha creato subito svariate polemiche sui social. Difatti in tanti, sul web, hanno puntato il dito contro Rita Rusic, rea di aver fatto questo gesto con troppa leggerezza. Rita Rusic al Grande Fratello Vip dà scandalo: instagram censura il video del suo gesto choc Incredibile ma vero, instagram ha censurato alla velocità della luce il video di Rita Rusic pubblicato da Alberto Dadondolo sul suo ... lanostratv

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - GrandeFratello : Questo è il momento che tutti stavamo aspettando: Valeria Marini VS Rita Rusic ???? #GFVIP - ClaudiaDC10 : RT @ahoy_boy98: Io quando ho visto QUEL video di Rita Rusic: #GFVIP -