Rita Rusic, autoerotismo in diretta al GF: la regia stacca troppo tardi (Di martedì 21 gennaio 2020) Sono passati solo dodici giorni da quando i concorrenti sono stati “reclusi” nella casa più spiata d’Italia ma le prime esigenze di intimità sono già venute fuori. E non stiamo parlando di una doccia fatta senza telecamere o di un libro da leggere alla luce di un camino. Stiamo parlando di quell’intimità lì, quella con la “I” maiuscola. Lo sa bene Rita Rusic che ieri, nel cuore della notte, si è dedicata un po’ di tempo per sé. In camera con Ciavarro e Clizia In casa l’orologio segnava le 3.20, gli inquilini erano belli che svegli ma i telespettatori molto meno. La Rusic, però, non può aggrapparsi a questa speranza perché il video che la ritrae intenta in un atto di autoerotismo è stato ripreso da Dagospia e in poche ore ha fatto il giro del web. La stanza era al buio, ma le telecamere a infrarossi hanno ripreso tutto. Immagini eloquenti, anche troppo, tanto da costringere la ... thesocialpost

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - GrandeFratello : Questo è il momento che tutti stavamo aspettando: Valeria Marini VS Rita Rusic ???? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP 4: Rita Rusic beccata in un momento hot durante la notte - VIDEO VM18 -