Rischio virus in Cina, effetto domino sui mercati azionari (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutte le Borse asiatiche hanno perso almeno un punto percentuale in giornata. Intanto il misterioso virus ha già fatto quattro vittime in Cina. Continuano ad arrivare notizie poco incoraggianti dalla Cina, sul misterioso virus che sta colpendo la nazione. Dal Governo cinese è arrivato l’annuncio della quarta vittima di questo strano contagio. La notizia ha … L'articolo Rischio virus in Cina, effetto domino sui mercati azionari proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

