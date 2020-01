Rione Libertà, promossa una marcia per dire basta alla malavita organizzata (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una marcia simbolica per riappropriarsi del Rione Libertà. L’Associazione Libera ha promosso per le ore 18 del prossimo 29 gennaio un raduno di cittadini e associazioni in piazzale Iermano nei pressi della Chiesa dell’Addolorata per raggiungere a piedi via Columbro e indicare nel complesso un quartiere che è stato complessivamente coinvolto da fatti di cronaca nera molto gravi che hanno suscitato la profonda preoccupazione dei cittadini onesti. Lo spaccio di droga alla luce del sole, con numerosi pusher e ancora più consumatori, in una zona dove insistono a breve distanza scuole ed uffici pubblici, è stato stroncato da una importante e clamorosa operazione dei carabinieri, ma oltre a questa è venuta alla luce anche una presunta collusione da parte di esponenti politici con clan malavitosi da sempre con base operativa proprio al ... anteprima24

ottopagine : Mobilitazione contro malavita, non riguarda solo rione Libertà #Benevento - ottopagine : Manifestazione di Libera, IoXBn: non ghettizzare rione Libertá #Benevento - alfredosalzano : MOBILITAZIONE DI LIBERA – IO X BENEVENTO: BENE DIFFONDERE CULTURA DELLA LEGALITA’. MALE GHETTIZZARE IL RIONE LIBERT… -