Rimborso Irpef 2020: accrediti in arrivo su conto corrente postale-bancario (Di martedì 21 gennaio 2020) Rimborso Irpef 2020: accrediti in arrivo su conto corrente postale-bancario Il pagamento del Rimborso Irpef 2020 avverrà tramite accredito su conto corrente bancario o postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate dal beneficiario all’Agenzia delle Entrate, come stabilito dal Decreto del MEF del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2020. Il pagamento del Rimborso avverrà quindi tramite procedure automatizzate mediante bonifico su C/C postale o bancario che il contribuente comunicherà opportunamente all’Agenzia delle Entrate, anche per recuperare eventuali futuri rimborsi. Rimborso Irpef 2020: cosa il decreto MEF del 22 novembre 2019 Come riporta il MEF con apposito decreto del 22 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate mediante procedure automatizzate, dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di ... termometropolitico

