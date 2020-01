Rimborsi M5s, gli iscritti hanno votato online per decidere a chi destinare i soldi: 53% alla povertà educativa infantile e il 28% ai disabili (Di martedì 21 gennaio 2020) Mentre i dossier dei probiviri sui parlamentari morosi sono ancora in elaborazione e si preannunciano nuove sanzioni, gli iscritti 5 stelle hanno votato sulla piattaforma Rousseau per scegliere dove e a chi destinare i fondi delle restituzioni. Il 53,3% del totale, è stata questa la prima scelta, andrà al Fondo per la povertà educativa infantile che serve per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. A votare per il fondo educativo sono stati 9559 iscritti. Il 28,1% dei Rimborsi andrà invece al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che ha ottenuto 5050 voti e ha l’obiettivo di sostenere con incentivi i datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, nonché finanziare i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte ... ilfattoquotidiano

