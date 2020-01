Rigopiano, il papà di Stefano risponde al ministro: “Lo Stato vigili” (VIDEO) (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Valva (Sa)- “Sono contento che a distanza di tre anni dalla morte di mio figlio e di altre persone innocenti siano arrivate le scuse dello Stato ai parenti delle vittime di Rigopiano, ma questo non basta. Lo Stato punisca i responsabili della tragedia”. risponde così, al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, dalla sua casa di Valva, Alessio Feniello, il papà di Stefano, il 28enne originario del salernitano, deceduto insieme ad altre 28 persone sotto le macerie dell’hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, travolto da una slavina la sera del 18 gennaio 2017. A tre anni dall’anniversario della tragedia di Rigopiano che nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni in ricordo delle vittime ha visto la presenza nella città di Penne in Abruzzo, del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, esprimere la vicinanza ai parenti delle vittime e ... anteprima24

