Riforma pensioni 2020, ultimissime: Quota 41 sotto il Ministero il 27 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Le ultime novità al 21 gennaio 2020 riguardano l’incontro del 27 gennaio tra Governo e sindacati, ricordiamo che il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha convocato Cgil, Cisl e Uil per riaprire il tavolo di confronto sul capitolo previdenziale. Nei giorni scorsi abbiamo intervistato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli e Domenico Proietti, segretario confederale della Uil , per comprendere su quali temi punteranno maggiormente ‘i piedi’ i sindacati. Dal confronto é emerso sia un chiaro NO alla Quota 102 con contributivo dal 2022, quanto proposte che vanno nella direzione di una Riforma pensioni che comprenda: un’uscita flessibile dai 62 anni d’età, Quota 41 per tutti indipendentemente dall’età angrafica, la risoluzione del dramma esodati e la valorizzazione del lavoro di cura delle donne ai fini previdenziali. All’atteso ... pensionipertutti

