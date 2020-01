Rifiuti Roma, Raggi va sotto in Assemblea: bocciata la nuova discarica nella Valle Galeria, 12 consiglieri M5s votano con l’opposizione (Di martedì 21 gennaio 2020) Il M5s a Roma si spacca e vota contro la delibera di Virginia Raggi che individua la nuova discarica della Capitale nella Valle Galeria, a soli 500 metri dall’ex cava storica di Malagrotta. È la prima volta che la sindaca di Roma, durante il suo mandato, va “sotto” con questi numeri. nella seduta odierna dell’Assemblea capitolina, fra “favorevoli” e astenuti, solo in tre hanno votato contro le mozioni di Fratelli d’Italia e Partito democratico che impegnano formalmente la prima cittadina a ritirare il provvedimento di giunta del 31 dicembre e individuare altrove il nuovo sito per lo smaltimento dei Rifiuti della Capitale. I numeri del voltafaccia. La Lega: “Raggi si dimetta” – La mozione più partecipata dai pentastellati è stata quella di Fdi, che nel suo testo chiedeva semplicemente il ritiro della delibera: sui 26 componenti del gruppo capitolino M5s – non si contano il ... ilfattoquotidiano

