Ricchezza globale, allarme disuguaglianze in Italia secondo dati Oxfam (Di martedì 21 gennaio 2020) secondo i dato Oxfam, 2.153 miliardari al mondo possiedono quanto il 60% della popolazione mondiale. L’Italia? Un “Paese bloccato”, l’1% della Ricchezza della fetta più ricca della popolazione supera il 70% della fetta più povera. Alla vigilia del World Economic Forum a Davos, Il Comitato per l’aiuto alle vittime della carestia e delle calamità naturali … L'articolo Ricchezza globale, allarme disuguaglianze in Italia secondo dati Oxfam proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

