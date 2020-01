Ribadisco la mia posizione: Junior Cally al Festival. Amadeus a casa (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo dico con l'imbarazzo di chi prova a articolare un ragionamento complesso e si vede commentato solo sul titolo del proprio articolo. E ancor più con l'imbarazzo di chi continua a citare illustri artisti del passato per giustificare i testi oggettivamente di merda di Junior Cally. Primo, per me non è un artista, come non lo è Sfera Ebbasta, tanto per essere chiari. Ma siccome il direttore artistico di Sanremo lo ha ingaggiato, e la partita sanremese si fa con le sue regole, tocca trattarlo almeno in quella bolla lì da artista. Ora, se un artista scrive qualcosa il cui messaggio, se c'è, o contenuto, se c'è, è disdicevole fuori dall'arte, non possiamo giudicarlo con gli stessi parametri con cui lo giudicheremmo, per dire, se stesse parlano al bar o in strada. L'arte è arte e non si censura. Questo dicevo ieri. Lo Ribadisco. Io sostengo che Junior Cally non faccia arte, infatti da ... optimaitalia

