Repubblica: il rientro di Koulibaly e Mertens slitta sempre, del belga si sono perse le tracce (Di martedì 21 gennaio 2020) Che fine hanno fatto Mertens e Koulibaly? Se lo chiede Marco Azzi su Repubblica. L’assenza di Allan è un’altra assenza pesante, che si aggiunge soprattutto a quelle di Koulibaly e Mertens: il loro rientro continua a slittare, di partita in partita. Il difensore senegalese sta pagando dazio alla sua generosità, visto che durante le vacanze di fine anno aveva forzato i tempi in allenamento, nella speranza di rimettersi a disposizione già contro l’Inter. Del belga, autorizzato dal club a curarsi autonomamente in patria, si sono perdute al contrario le tracce. Al punto che potrebbe rendersi indispensabile l’arrivo sul mercato in extremis di un altro attaccante, con Politano da tempo nel mirino (scambio di prestiti con Llorente con l’Inter) e le opzioni alternative di Caputo e Petagna. L'articolo Repubblica: il rientro di Koulibaly e Mertens slitta sempre, del belga si sono perse le ... ilnapolista

