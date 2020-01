Repubblica: Allan come CR7, aveva già lasciato lo stadio. Lo hanno richiamato per il ritiro (Di martedì 21 gennaio 2020) Non sarà un caso ma Allan l’altra sera aveva imitato Cristiano Ronaldo che dopo la sostituzione subita abbandonò lo Stadium e tornò a casa. Il brasiliano si è comportato allo stesso modo. Scrive Marco Azzi su Repubblica: Allan si è autoescluso con l’infortunio di ieri, ma la sua posizione era già in bilico dopo la malanotte contro la Fiorentina. Il brasiliano aveva infatti reagito male alla sostituzione e dopo avere lasciato di corsa il campo si era dileguato perfino dal San Paolo, salvo poi essere richiamato per andare in ritiro con i compagni. È un altro segnale del clima irrespirabile che regna nello spogliatoio, anche se nelle ore successive erano giunte le scuse da parte del centrocampista. L'articolo Repubblica: Allan come CR7, aveva già lasciato lo stadio. Lo hanno richiamato per il ritiro ilNapolista. ilnapolista

areanapoliit : REPUBBLICA - Allan in bilico, aveva lasciato il San Paolo! L'hanno dovuto richiamare per andare in ritiro - news24_napoli : REPUBBLICA – Allan in bilico, aveva lasciato il San Paolo! L’hanno… - napolipiucom : #napoli REPUBBLICA, #Allan che caos, spunta un retroscena dopo la Fiorentina: Caos Allan… -