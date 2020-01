Reggio Calabria, frontale choc: Chiara muore nello schianto, tornava a casa dopo il lavoro (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel terrificante incidente che si è verificato nel ieri sera, sulla Jonio-Tirreno all’altezza dello svincolo di Melicucco (Reggio Calabria) è deceduta Chiara Fava di Taurianova. La 27enne stava rientrando a casa a Polistena, dopo aver concluso la sua giornata di lavoro in un centro commerciale di Vibo Valentia. Weekend tragico sulle strade della Calabria. Ha perso la vita Chiara Fava, 27 anni, sulla strada di grande comunicazione Jonio Tirreno all’altezza di Melicucco. Stando ai primi accertamenti, due auto, un fuoristrada e una Lancia Y, si sarebbero scontrate frontalmente. La ragazza era alla guida dell’utilitaria. L’impatto, tremendo, non le ha lasciato scampo. Stando a quanto ricostruiti, Chiara, originaria di Taurianova, stava rientrando a casa a Polistena, dopo aver concluso la sua giornata di lavoro in un centro commerciale di Vibo Valentia. La dinamica dell’incidente è in ... limemagazine.eu

