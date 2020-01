Reddito di cittadinanza: importo medio a 493 euro, ecco le cifre. L’analisi (Di martedì 21 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza: importo medio a 493 euro, ecco le cifre. L’analisi Ancor prima del dibattito, sempre aperto (qui l’ultima esternazione sul tema del presidente Inps Pasquale Tridico), sul Reddito di cittadinanza è importante l’analisi numerica della misura rispetto alla quale Inps fornisce numeri in costante aggiornamento. I numeri Gli ultimi dati Inps, contenuti nell’apposito report, relativi alla misura introdotta dal governo Conte I sono aggiornati al 7 gennaio 2020. Nel report Inps riferisce che dalla istituzione del beneficio risultano 1,1 milioni di nuclei le cui domande sono state accolte; di questi, 56 mila sono decaduti 3 dal diritto. I nuclei restanti (1,041 milioni) sono costituiti per 916 mila da percettori di Reddito di cittadinanza, con 2,4 milioni di persone coinvolte, e per 126 mila da percettori di Pensione di cittadinanza, con 143 ... termometropolitico

berlusconi : 300mila giovani hanno lasciato l’Italia, 2 milioni non studiano né lavorano. Questo governo propone come unica solu… - francescoseghez : Densità di erogazione di Reddito/Pensione di cittadinanza in Italia via @INPS_it. - Mov5Stelle : I dati di inizio anno su Reddito e Pensione di Cittadinanza dimostrano ancora una volta che il beneficio sta aiutan… -