Rancore: il rap ermetico al Festival di Sanremo 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Tra i big della 70esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche Rancore, che presenterà il brano dal titolo Eden. Per il cantante romano, esponente di quello che lui stesso ama definire "rap ermetico", si tratterà della seconda partecipazione alla kermesse, ad un anno di distanza dalla collaborazione con Daniele Silvestri. Rancore: dagli esordi alla partecipazione a Sanremo Rancore, nome d'arte di Tarek Iurcich, è nato a Roma nel 1989 da padre croato e madre egiziana. Fin da giovanissimo inizia a frequentare l'ambiente rap e hip hop della capitale, in cui ha l'occasione di farsi conoscere, con il nome di Lirike Taglienti, grazie ai primi concerti ed esibizioni di freestyle. I personaggi della scena musicale romana lo aiutano a pubblicare il suo primo album, intitolato Segui me, che nel 2006 riesce ad ottenere un buon successo.

