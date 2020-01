Rally | Mondiale 2020 | cancellata la tappa cilena | anticipato il Rally d’Argentina

Rally - Mondiale 2020 : Tanak e Ogier i favoriti. Neuville ancora una volta sarà un pericoloso terzo incomodo : L’avvicinarsi della fine di gennaio per i motori significa una sola cosa, un nuovo capitolo del Mondiale di Rally è alle porte. Terminata la sosta invernale questa settimana è infatti già tempo di riaccendere i motori del WRC e da giovedì si torna in pista per il Rally di Monte Carlo per inaugurare la 48esima edizione del campionato del mondo. Una stagione decisamente interessante sia per quanto riguarda il calendario che i team al via. ...

Rally - Mondiale 2020 : tutti i piloti e le scuderie partecipanti. Ott Tanak difenderà il titolo in Hyundai - Ogier passa alla Toyota : L’attesa sta per concludersi come di consueto con la prova d’apertura di Montecarlo, in programma da giovedì 23 a domenica 26 gennaio, che darà ufficialmente il via al Campionato del Mondo Rally 2020. La 48ma edizione del Mondiale WRC presenta diverse novità dal punto di vista del calendario (13 tappe con il ritorno di Kenya, Nuova Zelanda e Giappone) ed in particolar modo della line-up schierata dai team per la nuova stagione. ...

Calendario Mondiale Rally 2020 : date - programma - tv - guida completa : ll Mondiale Rally WRC 2020 sta per tornare. Si riprende dalle strade del Principato di Monaco nel weekend che va dal 23 al 26 gennaio. Una stagione, dunque, che inizierà da Montecarlo e chiuderà il 19 novembre con l’inedito Rally del Giappone. Vi saranno 14 tappe in totale, di cui tre le “new entry” (Kenya, Nuova Zelanda e il citato Giappone), mentre non vedremo in Calendario Australia, Corsica e, a sorpresa, anche la Catalogna. L’Italia ...

Mondiale Rally - Ecco il nuovo squadrone Hyundai : Dopo il team Toyota Gazoo Racing, anche la Hyundai Motorsport ha svelato la propria vettura e i piloti che prenderanno parte al Mondiale Rally 2020. Dopo aver conquistato il titolo costruttori lo scorso anno - dopo sei tentativi andati a vuoto - la squadra diretta da Andrea Adamo si prepara a difendere il titolo iridato costruttori e tentare anche limpresa di fare il bis vincendo quello dedicato ai piloti.Una formazione d'eccellenza. La prima ...

Toyota GR Yaris - dal mondiale Rally all’asfalto di tutti i giorni – FOTO : GR sta per Gazoo Racing, ed è per molti versi una garanzia che la nuova Yaris ad alte prestazioni sia stata sviluppata direttamente da un team che è ormai da anni il partner ufficiale della casa giapponese nel campionato del mondo di Rally. E proprio dalla vettura che ha corso il mondiale, deriva la versione pepata che va a posizionarsi al vertice della gamma della popolare citycar. E che, tra l’altro, servirà anche da modello di ...

Mondiale Rally - Il team Toyota presentato a Tokyo : Il Mondiale Rally prenderà il via da Monte Carlo nel weekend del 23-26 gennaio e la Toyota si presenterà con lartiglieria pesante, con piloti dal calibro di Sébastien Ogier, Elfyn Evans e dalla giovane promessa finlandese Kalle Rovanperä.Presentazione in Giappone. In occasione del Salone dellAuto di Tokyo, la Toyota ha svelato la GR Yaris, vettura che racchiude in sé tecnologie e competenze acquisite proprio nel Mondiale Rally. Non poteva ...

LIVE Sport - DIRETTA 2 gennaio : Lappi va in Ford per il Mondiale Rally 2020 - Pittin e Costa si preparano per la Val di Fiemme : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 2 gennaio: orari e programma 21.40 Rally – Esapekka Lappi gareggerà con la Ford nel Mondiale WRC 2020 dopo l’addio di Citroen al campionato. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA 21.05 COMBINATA NORDICA – Samuel Costa e Alessandro Pittin volano a Seefeld insieme al resto della squadra azzurra per preparare al meglio la prossima tappa di Coppa del Mondo in Val di ...

Rally - Mondiale 2020 : Lappi trova posto in Ford dopo l’addio di Citroen - confermati Suninen e Greensmith : Esapekka Lappi sarà al via del Mondiale WRC 2020 a bordo di una Ford Fiesta WRC Plus. L’ufficialità è arrivata quest’oggi con la presentazione della line-up dei piloti per la prossima stagione da parte del Team M-Sport Ford, che ha deciso di schierare ben tre equipaggi in nove delle tredici tappe previste. Il finlandese classe 1991, alla terza squadra diversa in tre annate (2018 in Toyota), si era ritrovato senza team dopo il ...

Calendario Rally 2020 : programma - tv - date - orari - guida tv del Mondiale : Con l’arrivo del nuovo anno solare si avvicina anche la partenza del primo appuntamento del Mondiale Rally 2020. Il neo campione del mondo Ott Tanak ha cambiato casacca, lasciando Toyota e accasandosi con Hyundai al fianco di Thierry Neuville per una coppia da sogno. La Yaris ha reagito ingaggiando il sei volte campione francese Sebastien Ogier, rimasto a piedi dopo l’annuncio chock dell’addio di Citroen alla categoria. Ci sono ...

Rally : Pirelli sarà fornitore di pneumatici unico per il Mondiale dal 2021 al 2024 : Arrivata oggi la decisione ufficiale: Pirelli è stata scelta dalla FIA come fornitore di pneumatici unico per il Campionato del Mondo Rally per le stagioni dal 2021 al 2024. La casa italiana fornirà le vetture 4×4 che prenderanno parte alle gare valevoli per il WRC, quindi dalle WRC Plus, che si contendono il titolo assoluto, alle R5 che sono protagoniste del WRC2. Le parole di Giovanni Tronchetti Provera, SVP Prestige e Motorsport di ...

Rally : Pirelli sarà il fornitore esclusivo di gomme dal Mondiale 2021. Accordo per quattro anni : La Pirelli nel prossimo futuro non avrà da gestire in maniera particolare, nel mondo delle quattro ruote, solo la F1. Il fornitore di gomme italiano, infatti, offrirà i propri “servigi” anche al FIA World Rally Championship per quattro anni a partire dal 2021. Un’approvazione arrivata nel corso dell’ultimo Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale, che quindi consentirà all’azienda del Bel Paese di avere ...

Mondiale Rally - Nel 2022 arriva l'ibrido da 100 kW : Anche il Mondiale Rally seguirà le tendenze del mondo automotive per quel che riguarda la tecnologia ibrida elettrificata: con la ratifica delle linee guida da parte del Consiglio Mondiale della FIA, è stata indicata la strada maestra verso la rivoluzione tecnica del 2022.Il vestito non cambia. Dal punto di vista estetico, le vetture saranno aggressive e potenti come le conosciamo oggi, nella veste di WRC Plus. Ma il loro cuore pulsante sarà ...

Formula E - Dal 2020 sarà Mondiale - come la F.1 e il Rally : A partire dalla prossima stagione, la Formula E avrà valenza di campionato Mondiale ed entrerà così di diritto nellolimpo del motorsport, insieme alla Formula 1, al WEC, al WRC e al RallyCross.Non è solo un cambio di denominazione. Il Consiglio Mondiale della FIA si è espresso a favore della certificazione Mondiale per la Formula E e oggi, nella sede di Place de la Concorda a Parigi, Jean Todt e Alejandro Agag rispettivamente presidente della ...