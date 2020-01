Ragusa: dimesso dopo 11 ore al Pronto soccorso di Modica, anziano muore a casa (Di martedì 21 gennaio 2020) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) – Undici ore di attesa al Pronto soccorso per essere visitato, poi le dimissioni e la morte durante la notte a casa. E’ accaduto a un pensionato di 82 anni di Modica, in provincia di Ragusa. A denunciare l’accaduto sono stati i familiari della vittima che, assistiti dallo studio legale 3A, hanno presentato un esposto in Procura. Secondo quanto ricostruito dallo studio legale, l’anziano, affetto da enfisemia polmonare diffusa, aritmie cardiache e un lieve diabete, è arrivato all’ospedale di Modica a seguito di una banale caduta avvenuta il giorno prima scendendo dall’auto. Ad accompagnare l’uomo al Pronto soccorso, sabato 18 gennaio, è stato il figlio preoccupato dal fatto che il padre continuasse a lamentare dolori e avesse delle difficoltà respiratorie. Lì l’attesa di undici ore – dalle 13 alle 23, ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Ragusa: dimesso dopo 11 ore al Pronto soccorso di Modica, anziano muore a casa... - imarkez : RT @blogsicilia: Undici ore al pronto soccorso, viene dimesso dall'ospedale di Modica e muore dopo due ore - - Lasiciliaweb : Ragusa: attende 11 ore al pronto soccorso, viene dimesso e muore poco tempo dopo CLICCA PER LEGGERE -